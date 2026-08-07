Давид Кусо: Всеки ден усещам любовта на феновете и клуба

Нападателят на Левски Давид Кусо не скри радостта си след победата с 2:0 над Локомотив Пловдив, в която отбеляза дебютното си попадение със синята фланелка. След края на срещата анголецът отличи колективния дух на отбора и благодари за подкрепата, която получава от привържениците.

"Много добър ритъм от първата до последната минута, висок интензитет приложихме. Тайната беше в отборния дух, моментите, когато притежавахме топката, както и в начина, по който се защитавахме. Именно затова тренираме – за да пренасяме всичко научено в официалните мачове“, заяви Кусо.

Футболистът отдели специално внимание на атмосферата в клуба и отношението на феновете.

"Всеки ден наистина усещам любовта на феновете, на клуба, на всички тук. Много съм щастлив, че съм част от Левски и мога да помогна на отбора“, сподели той.

Кусо подчерта, че тимът вече гледа към следващите предизвикателства и е готов да се бори във всеки двубой.

"Подготвяме се всеки ден, за да играем именно в такива големи мачове. Няма значение кой е съперникът и къде играем. Само Левски!“, завърши авторът на първия гол за "сините“.