Левски се раздели с директора си по комуникациите Климент Йончев

Левски официално обяви раздялата си с директора "Комуникации“ Климент Йончев. От клуба съобщиха, че двете страни са постигнали взаимно съгласие за прекратяване на професионалните си отношения.

Успоредно с това „сините“ прекратяват и сътрудничеството с представляваната от Йончев агенция "Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД, която работеше с клуба в сферата на комуникациите.

Климент Йончев се присъедини към Левски в началото на април 2025 година. По време на престоя си той имаше ключова роля за подобряването на комуникацията на клуба с медиите и привържениците.

От ръководството на Левски изразиха благодарност за положения труд и професионализъм, като пожелаха на Йончев успех в бъдещите му професионални начинания.