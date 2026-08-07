Мамаду Диало: Вярваме, че можем да елиминираме Панатинайкос

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало изрази увереност, че тимът има всички предпоставки да отстрани Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След равенството 1:1 в първата среща в Атина „червените“ ще търсят успех в реванша следващата седмица.

Диало говори пред медиите, след като получи отличието за Играч №1 на третия кръг в efbet Лига, и подчерта, че атмосферата в отбора е отлична.

"Вярваме в нашите качества, вярваме, че ще спечелим срещу Панатинайкос. Имаме силни футболисти, а новите попълнения ни дадоха допълнително качество. Настроението в отбора е много добро“, заяви нападателят.

Той допълни, че за ЦСКА 1948 няма значение дали става въпрос за европейските клубни турнири или за първенството на България, тъй като целта е победа във всеки двубой.

Диало коментира и амбициите на тима през настоящия сезон, след като през миналата кампания завърши на второто място в шампионата.