БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Мамаду Диало: Вярваме, че можем да елиминираме Панатинайкос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Нападателят на ЦСКА 1948 е уверен, че отборът разполага с нужните качества да преодолее гръцкия гранд и да продължи към плейофите на Лигата на конференциите

мамаду диало вярваме можем елиминираме панатинайкос
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало изрази увереност, че тимът има всички предпоставки да отстрани Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След равенството 1:1 в първата среща в Атина „червените“ ще търсят успех в реванша следващата седмица.

Диало говори пред медиите, след като получи отличието за Играч №1 на третия кръг в efbet Лига, и подчерта, че атмосферата в отбора е отлична.

"Вярваме в нашите качества, вярваме, че ще спечелим срещу Панатинайкос. Имаме силни футболисти, а новите попълнения ни дадоха допълнително качество. Настроението в отбора е много добро“, заяви нападателят.

Той допълни, че за ЦСКА 1948 няма значение дали става въпрос за европейските клубни турнири или за първенството на България, тъй като целта е победа във всеки двубой.

Диало коментира и амбициите на тима през настоящия сезон, след като през миналата кампания завърши на второто място в шампионата.

"Миналия сезон завършихме втори и сега искаме да надградим. За българския футбол е важно нашите отбори да стигат възможно най-далеч в Европа и ние ще направим всичко възможно да се класираме за основната фаза на Лигата на конференциите“, добави той.

Свързани статии:

ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
Отборът от Бистрица показа, че не се страхува от гърците и е все...
Чете се за: 04:25 мин.
#Мамаду Диало #УЕФА Лига на конференциите 2026/27

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
5
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
6
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Лига на конференциите

Пламен Андреев бе титуляр за Дебрецен при поражението от Копенхаген в Лига на конференциите
Пламен Андреев бе титуляр за Дебрецен при поражението от Копенхаген в Лига на конференциите
Адриано Ягушич от Панатинайкос: Все още има мач в България и ще се стремим там към победа Адриано Ягушич от Панатинайкос: Все още има мач в България и ще се стремим там към победа
Чете се за: 01:27 мин.
Треньорът на Панатинайкос: Целта е ясна, отиваме в България, за да спечелим Треньорът на Панатинайкос: Целта е ясна, отиваме в България, за да спечелим
Чете се за: 01:20 мин.
Медиите в Гърция определиха представянето на Панатинайкос срещу ЦСКА 1948, като тревожно и под очакваното ниво Медиите в Гърция определиха представянето на Панатинайкос срещу ЦСКА 1948, като тревожно и под очакваното ниво
Чете се за: 03:12 мин.
Атанас Илиев: Пропуските няма да натежат Атанас Илиев: Пропуските няма да натежат
Чете се за: 01:02 мин.
Георги Русев: Дано не съжаляваме за пропуските Георги Русев: Дано не съжаляваме за пропуските
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ