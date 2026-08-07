Пламен Андреев бе титуляр за Дебрецен при поражението от Копенхаген в Лига на конференциите

Българският вратар Пламен Андреев пази 90 минути за своя отбор Дебрецен при поражението с 0:3 у дома от ФК Копенхаген в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Габриел Перейра и Роберт Силва се разписаха през първото полувреме, а Андреас Корнелиус вкара в самия край за датчаните, които до голяма степен си осигуриха място в плейофа за влизане в основната фаза на турнира.

Друг български страж - Иван Дюлгеров, остана на резервната скамейка за Шериф Тираспол при домакинската загуба с 1:3 от швейцарския Санкт Гален в същия турнир.

Българинът Андриан Краев игра цял мач при успеха на Апоел (Тел Авив) с 2:0 срещу полския Катовице в първата среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

ФК Карабах, който бе отстранен от ЦСКА в Лига Европа миналата седмица, загуби с 0:1 като гост на Динамо Киев в друга среща от третия квалификационен кръг на надпреварата.

Пономаренко вкара единствения гол на неутралния терен в Люблин.

Бившият играч на Пирин Чебрайлс Макрецкис получи червен картон и остави Карабах с десет души в самия край на мача.

Швейцарският Лугано се наложи над Рунавик (Фарьорските острови) с 2:0 в първия двубой от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите. Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу ЦСКА в прейофите, ако "червените" не успеят да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа.