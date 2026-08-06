Медиите в Гърция определиха представянето на Панатинайкос срещу ЦСКА 1948, като тревожно и под очакваното ниво

Водещите гръцки спортни издания и новинарски портали излязоха с остри публикации след края на първата среща между местния гранд Панатинайкос и българския ЦСКА 1948, завършила при резултат 1:1 в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Срещата на ОАКА предизвика сериозно недоволство сред феновете на „зелените“ и породи съмнения около стабилността на тима преди реванша в София.

Авторитетното спортно издание Gazzetta.gr фокусира вниманието си върху подценяването на съперника от страна на атиняни и негативната реакция по трибуните веднага след съдийския сигнал. „Панатинайкос, при изключително лоша игра, остана на 1:1 с ЦСКА 1948, като феновете на отбора освиркаха играчите след края на двубоя“, отбелязва медията, добавяйки още, че отборът е угаснал след бързия гол.

„Панатинайкос, въпреки че поведе рано с гола на Ягушич, впоследствие... угасна, не избегна грешките, беше безопасен и „успя“ да не победи ЦСКА 1948... Направи лесното трудно и отива на „финал“ в България,“ пише изданието.

Подобна линия на анализ поддържа и друг голям спортен портал в южната ни съседка – Sport24.gr. Изданието акцентира върху тактическата дисциплина на българския тим и факта, че гостите дори са били близо до пълен обрат в края на мача. „Панатинайкос - ЦСКА 1948 1:1: „Зелените“ притесниха, останаха наравно с българите и ще търсят класирането в София," пише изданието и подчертава: „Българите всъщност имаха и греда в 83-ата минута след удар на Гашевич“, потвърждавайки същевременно напрегнатата атмосфера на стадиона: „Хората, които бяха на ОАКА, освиркаха „зелените“ заради резултата и облика на отбора“.

Новинарската телевизия и портал Skai.gr проследи хронологично развоя на двубоя на родна земя, подчертавайки бързата реакция на българския отбор след ранното попадение на домакините.

„Панатинайкос откри резултата в 21-ата минута с Ягушич след центриране на Андино - Българите изравниха за 1:1 в 31-ата минута с Русев“, отчитат от медията, акцентирайки върху липсата на комфортен аванс за гръцкия представител преди предстоящия реванш на българска територия.

Специализираните гръцки медии определят представянето на Панатинайкос като тревожно и под очакваното ниво. Предстоящият реванш в София се разглежда от местните анализатори като изключително тежък изпит, на който „зелените“ ще трябва да докажат евроамбициите си след пропуснатия шанс за аванс у дома.