Александър Александров: Не сме дошли на разходка, искаме да оставим интригата жива

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров заяви, че отборът му няма да излезе с отбранителна тактика при гостуването на Панатинайкос в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският тим гостува в сряда вечер на Олимпийския стадион в Атина, а наставникът е убеден, че неговите футболисти трябва да останат верни на стила си на игра.

"Не сме отбор, който предпочита да се брани. Обичаме да играем с топката и да сме агресивни. Има моменти, в които се прибираме в защита, но нашата цел е да играем футбол“, заяви Александров на официалната пресконференция преди срещата.

Наставникът подчерта, че очаква максимална концентрация от своите играчи и се надява след последния съдийски сигнал тимът да се гордее с представянето си.

Според Александров фактът, че Панатинайкос е сочен за фаворит, може да се окаже предимство за българския тим.

"Надявам се именно това да работи в наша полза. Когато си фаворит, напрежението е по-голямо. Ние не сме дошли тук просто на разходка. Искаме да продължим напред и да направим така, че реваншът в София да бъде интересен и с реална интрига“, каза още специалистът.

Той допълни, че не смята по-големият брой официални мачове, изиграни от ЦСКА 1948 до момента през сезона, да е съществено предимство, но вярва, че отборът му разполага с качествата да затрудни гръцкия гранд.