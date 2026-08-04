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Георги Русев: Панатинайкос са много класен отбор, но ние вярваме в шансовете си

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Спорт
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Двубоят е в сряда с начален час 21:30.

Георги Русев
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Българският национал Георги Русев, който е и сред основните играчи на ЦСКА 1948, коментира предстоящото гостуване в Лигата на конференциите срещу Панатинайкос. Атакуващият полузащитник и съотборниците му заминаха за Атина, където ще се изправят срещу гръцкия гранд в мач от третия квалификационен кръг. Двубоят е в сряда с начален час 21:30.

„Хубаво е, когато стартираш добре първенството и продължаваш в Европа. Надявам се да продължим във възходяща линия. Съперникът изигра два официални мача в Европа. Много класен отбор. Може би е плюс, че тяхното първенството още не е започнало. Гледаме нашия отбор да се представи по най-добрия начин. Вярваме, че можем да ги отстраним въпреки голямата класа, която притежават. Когато не вкарваш, е трудно да печелиш и да продължаваш напред. Успяхме да го постигнем срещу Спартак Търнава. Надявам се, че ще успеем да реализираме положенията си, които със сигурност ще имаме. На такова ниво съперникът има голямо самочувствие и ще иска да се надиграва. Ще имаме пространства и се надявам да се възползваме от това“, заяви Георги Русев.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Панатинайкос #ПФК ЦСКА 1948 #Георги Русев

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