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Украински дронове в Русия: Има жертви след нападение над складове

Христо Ценов от Христо Ценов
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Снимка: БТА
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Петима души загинаха, а други 10 бяха ранени в Русия, след като украински дронове удариха три склада на най-големия онлайн доставчик в страната.

Единият склад е бил опожарен при атака срещу град Чехов в Московска област. Ударена е и сграда до Санкт Петербург. Киев твърди, че компанията подпомага руските военни действия. Москва е свалила 320 украински дрона тази нощ. Това е поредната такава атака срещу компанията за онлайн търговия през последните няколко седмици. От Москва наричат действията на Киев терористични актове.

# Санкт Петербург #Москва #Русия #удари #киев #Украйна

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