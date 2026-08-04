Украински дронове в Русия: Има жертви след нападение над складове

Петима души загинаха, а други 10 бяха ранени в Русия, след като украински дронове удариха три склада на най-големия онлайн доставчик в страната.

Единият склад е бил опожарен при атака срещу град Чехов в Московска област. Ударена е и сграда до Санкт Петербург. Киев твърди, че компанията подпомага руските военни действия. Москва е свалила 320 украински дрона тази нощ. Това е поредната такава атака срещу компанията за онлайн търговия през последните няколко седмици. От Москва наричат действията на Киев терористични актове.