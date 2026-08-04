Състоянието на пътищата: От години в Монтанско се правят само частични ремонти

Състоянието на пътищата не излиза от фокуса на обществения дебат особено след поредицата тежки катастрофи от последните седмици. Докато вниманието често е насочено към поведението на шофьорите, нов анализ показва и другата страна на проблема – качеството на пътната инфраструктура. Според изследването има сериозни различия в състоянието на републиканските пътища в българските общини.

Според анализа, 37% от републиканските пътища са в добро състояние, 36% – в средно, а 27% – в лошо. В 53 общини повече от половината пътна мрежа е с тежки повреди, а в 31 общини няма нито един километър републикански път в добро състояние.

Така изглежда пътят, който свърза Козлодуй с Монтана. Той е единствения транспортен коридор за жителите на населените места в общините Якимово и Вълчедръм.

Дамян, жител на Вълчедръм: „Много лош път. Този път не е правен от години. Чупим автомобили, гуми, предници." Оги, жител на с. Черни връх: „Дупки много. Чупим коли, джанти, всичко." Пепи, жител на с. Якимово: „Какво да ни харесва, то всичко е на дупки, изпотрошихме си колите. Две коли имам и двете ги правим всеки месец."

Оказва се, че пътят е важен и с още нещо.

Георги Георгиев, кмет на Община Якимово: При евентуална авария в АЕЦ „Козлодуй“ това е един от алтернативните маршрути за евакуация.

Кметът на общината обясни, че от години се предприемат само частични ремонти.

Георги Георгиев, кмет на Община Якимово: „От години е така в такова лошо състояние. Нееднократно, на различни форуми, срещи съм поставял въпроса пред АПИ за неговия ремонт, та дори бил той и козметичен или някакъв частичен, но все пак да е някакъв ремонт, за да може да е годен този път за експлоатация. Последната година състоянието на пътя беше меко казано трагично."

Предприетите ремонтни дейности обаче не гарантират промяна.

Георги Гълъбов, пътен експерт: „По-бърза амортизация на пътищата - ще се откъснат парчета, ще увисне, ще се подкопае. При отворени кратери, някой човек да не се ориентира в тъмното, някой водач при намалената видимост да падне в тази дупка, да се обърне или да предизвика сериозно ПТП, освен и редовните материални щети.“

Северозападна България е сред най-засегнатите райони, където са концентрирани общините с най-висок дял на компрометирани пътища. Анализът посочва Община Якимово като един от най-тревожните примери – 100% от републиканските пътища на нейна територия са в лошо състояние, а тя е сред едва петте общини в страната без нито един километър републикански път, оценен като добър.

Адриан Николов, Институт за пазарна икономика: „Северна България с недовършените вертикални коридори, с липсващите връзки, с много забавения строеж на „Хемус" логично дава по-лошото качество на инфраструктурата. Без добра пътна мрежа много трудно се прави някаква икономика особено производствена. Там, където няма такива инвестиции много трудно се дават работни места и се задържат хора в трудоспособна възраст.“

В позиция на АПИ се казва, че приключват аварийните ремонти по най-компрометираните участъци, които включват частично възстановяване на асфалтовата настилка с цел повишаване безопасността на движението. Успоредно с това се подготвят проекти за превантивно поддържане и основен ремонт на цялото трасе, които ще определят необходимите строително-монтажни дейности, тяхната стойност и сроковете за изпълнение.