Чрез изкуствен интелект: Монтират високотехнологични кули за видеонаблюдение на пожари в Рила (СНИМКИ)

След опустошителните пожари през последните години в Югозападна България, в Рила започва изграждането на система за ранно откриване на огнища с помощта на изкуствен интелект. Доброволното формирование за борба с горски пожари "Fire Brigade One" съвместно с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Национален парк "Рила" ще монтира две високотехнологични кули за денонощно видеонаблюдение. Днес бяха избрани стратегическите места, откъдето те ще наблюдават целия периметър.

Кулите ще разполагат с четири стационарни камери с пълно 360-градусово покритие. При съмнение за пожар изкуственият интелект автоматично ще активира и подвижните камери.

Димитър Димитров, основател на Доброволно формирование за борба с горски пожари "Fire Brigade 1": "Когато Изкуственият интелект засече някъде пушек или някакъв пожар, той преценява в обсега на коя управляема камера е, сам я насочва, използва функцията за приближение и ни изпраща много детайлна информация за пожара."

Така само за секунди системата ще определя точните координати на огнището, което ще позволи да огнеборците да реагират много по-бързо.

комисар Боян Кондуров, директор на РСПБЗН – Благоевград: "Колкото по-навременно намерим мястото, на което е възникнал пожар, толкова по-бързо ще си направим организация, за да стигнем по най-бързия начин до него. А колкото по-бързо достигнем до мястото на пожара, увеличаваме нашите възможности да го спрем навреме." Костадин Папукчийски, паркова охрана в НП "Рила": "Защото ние не можем да сме постоянно, просто сме и малко служители, големи са ни районите, няма как постоянно да обикаляме навсякъде. Не можем да смогнем."

Едната кула за видеонаблюдение ще бъде разположена на връх Исмаилица, на 2409 метра надморска височина. Другата ще бъде монтирана на връх Скачковец. Именно в този район миналото лято огромен пожар бушува близо три седмици.

комисар Боян Кондуров, директор на РСПБЗН – Благоевград: "Екипите на пожарната и горските и парковите служители им трябваха около три часа пеш, за да стигат до мястото на пожара и то без вода, и беше изключително сложно той да бъде ограничен."

През последните две години доброволното формирование е изградило три подобни кули в Кюстендилско, които вече са засекли десетки пожари още в началната им фаза. Амбицията е този модел постепенно да бъде приложен и в други рискови планински райони на страната.

снимки: Аксения Ангелова, БНТ