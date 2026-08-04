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Проучване в Италия показва, че ранният достъп до социалните мрежи се свързва с по-слаби резултати в училище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: илюстративна
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Децата, които започват да използват социални мрежи на 11-12-годишна възраст, впоследствие постигат по-слаби резултати в училище в сравнение със своите връстници, получили достъп до тези платформи на по-късна възраст, показва ново дългосрочно изследване от Италия, цитирано от германският портал Wissenschaft.de.

Проучването, публикувано в списание „Нейчър“, е обхванало 5227 ученици от Северна Италия, проследени в продължение на няколко години. Изследователите са анализирали резултатите им от национални стандартизирани тестове по италиански език, математика и английски, както и данни за възрастта, на която са получили смартфон и са започнали да използват социални мрежи.

Според авторите учениците, започнали да използват социални мрежи още в шести клас, са показали значително по-ниски резултати по италиански език и математика в сравнение с връстници, получили достъп до тях едва около девети клас. Разликата се равнява приблизително на половин учебна година, а ранните потребители по-често повтарят клас.

При тестовете по английски език обаче не е установено подобно изоставане. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на факта, че голяма част от съдържанието в платформи като ТикТок и Инстаграм е на английски език, което подпомага езиковите умения.

Авторите отбелязват, че изследването установява силна зависимост между ранното използване на социални мрежи и по-слабите учебни резултати, но не доказва пряка причинно-следствена връзка. Въпреки това те са отчели редица други фактори, включително социално-икономическия статус на семействата, образованието на родителите и предишните постижения на учениците.

Според екипа резултатите подкрепят необходимостта от по-строги правила за достъпа на деца до социалните мрежи, по-ефективно регулиране на платформите и засилване на дигиталната грамотност. Изследователите смятат, че достъпът до социални мрежи би било по-подходящо да започва най-рано на 14-15-годишна възраст.

#по-слаби резултати в училище #Ограничаване на социалните мрежи #проучване #Италия

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