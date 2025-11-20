Обсъждат ограничаване на социалните мрежи за деца

Започнаха дискусиите да се ограничат ли социалните мрежи за българските деца. Все още се мисли до каква възраст да става това - 14,15 или 16 години. Причините - пристрастяване, нарушено психическо здраве, депресия. Според министъра на електронното управление до края на 2026-та ще се въведе европейски инструмент, с който да се разпознава истинската възраст на децата в социалните мрежи, а не тази, която самите те декларират.

Данни от различни изследвания бяха представени днес, според които българските деца прекарват в социалните мрежи средно час и половина или това е 10 % от деня им. 95 % от учениците използват ежедневно мрежите. Най-опасни са кратките клипове, от които имат мигновено удоволствие, но които ги правят зависими. Последствията- малко сън, депресия, забавен растеж на мозъка, липса на социален живот. Просветното министерство започва обсъждане как да се ограничи достъпа на децата до социалните мрежи.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "На първо време, това което всички можем да направим е да апелираме към родителите, ние като родители да ограничим децата от социалните мрежи. БНТ: Вашите деца ползват ли, разрешавате ли им? Ех, ползват, разбира се, че ползват. БНT: Как ще се борите? Малките не ползват, голямата- ползва. Е, как, на този етап с говорене.

Все още сe мисли каква да бъде ограничителната възраст.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Най-често страните вземат решение 14,15 или 16 години. Това е решение, което допълнително ще вземем. Позволете ми днес да не се ангажирам с възраст."

"Според мен това не трябва да става, защото социалните мрежи са важно нещо и това е бъдещето, но не е хубаво да се злоупотребява с тях и да се използват в часовете." Неда, 9 клас: "Това дали ще се наложи някакъв контрол - той ще бъде разбит. Повечето приложения са за лица под 13-годишна възраст, ако не се лъжа, но както виждате има 7-8 годишни деца, които вече влизат там."

За да не се случва това, днес министърът на електронното управление Валентин Мундров обяви, че до края на 2026-та ще бъде въведен европейски портфейл за цифрова самоличност. Чрез него ще се знае истинската възраст на децата.

Валентин Мундров, министър на електронното управление: "Всяко едно дете, за да получи достъп до регистрация трябва да получи информация, чрез този портфейл, че възрастта му е над 14, 18, което се верифицира в съответните регистри от държавата."

От една от големите социални мрежи увериха днес, че са вложили над 16 млд долара за безопасността на децата, които я ползват.



