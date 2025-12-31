„Можете да се гордеете“: Поздравления от ЕК и ЕЦБ за приемането на еврото от България

Поздравления за приемането на единната валута от европейски лидери.



С публикация на български председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства влизането ни в еврозоната. Като ключов момент, който отразява години упорит труд и отдаденост и като начин за по-удобно пътуване и нови възможности за бизнеса. Така Фон дер Лайен коментира членството ни и завърши с думите "можете да се гордеете с постигнатото".

Централата на Европейската централна банка във Франкфурт пък ще бъде осветена по повод присъединяването ни към еврозоната. До 11 януари върху фасадата ще бъдат показвани българските евромонети.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард отправи поздравления към България и напомни за обещанието си да вдигне тост с чаша българско вино. За Лагард утре е и личен празник, тъй като тя навършва 70 години.