Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Снимка: БТА
Войната в Близкия Изток се разраства. Продължават американските удари срещу Иран, а Ислямската република отвръща с обстрел срещу страните в региона.

Пожар е избухнал в американското посолство в Саудитска Арабия след като е било атакувано с два дрона. Американският президент Доналд Тръмп обеща отговор на нападението.

Тръмп заяви, че американските удари срещу Иран постигат целите си предсрочно. Но предупреди, че войната може да продължи по-дълго от първоначално предвидения срок от около месец. Тръмп съобщи, че не изключва изпращането на сухопътни части в Иран, като заплаши с нова голяма вълна от атаки.

Американският президент подчерта, че ударите са били последния шанс да се спре режима в страната. Но добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

#ударите срещу Иран #удари срещу Иран #Доналд Тръмп

