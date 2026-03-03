БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Честването на Националния празник в София

Снимка: БГНЕС/Архив
С ритуали и шествия празникът ще бъде отбелязан в цялата страна. В София, с тържествена церемония от 11:00 часа пред Паметника на Незнайния воин ще бъде издигнато националното знаме и ще проехтят 20 артилерийски залпа.

От 12:00 часа пред сградата на президентството ще има тържествена смяна почетния гвардейски караул.

От 18:30 на площад "Народно събрание" ще се състои тържествената заря-проверка в чест на Националния празник. Представители на различни военни формирования ще участват в тържествените церемонии.

Ще има и засилени мерки за сигурност. Забранява се движението на дронове и няма да бъдат допускани хора с обемни пакети. До площада ще се стига през няколко пропускателни пункта. Има и промени в движението в центъра на София.

По случай празника някои музеи ще бъдат с вход свободен.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

