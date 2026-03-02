Франция ще разшири ядрения си чадър над други европейски държави

Франция ще увеличи ядрения си арсенал и ще разшири ядрения си чадър над други европейски държави. Това обяви президентът Еманюел Макрон във военноморска база край Брест.

Той обяви голяма промяна в националната ядрена отбранителна стратегия. Като причина Макрон посочи нарасналите възможности на потенциални съперници и нарастващата стратегическа нестабилност в света.

Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания са се съгласили да участват в нова стратегия за ядрено сдържане, посочи френският лидер. Следващите 50 години ще бъдат ера на ядрените оръжия изтъкна Макрон.

Той обяви създаването на нова ядрена подводница през 2036 г. Париж ще увеличи и броя на ядрените си бойни глави с прямо сегашните около 300.