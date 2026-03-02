Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в дигитални активи

Стотици хиляди българи инвестират в криптоактиви. Очакванията на експертите са броят им да се увеличи под влиянието на специализираното европейско и българско законодателство, което регламентира търговията и създава по-голяма сигурност за инвеститорите.

България изпреварва почти двойно Европа по направените инвестиции в дигитални активи. Оказва се,че много българи показват сериозен интерес и вече са вложили средства във високорисковите виртуални валути. В световен мащаб пазарната капитализация на криптоактивите е близо 4 трилиона долара.

Димитър Делчев, учредител на ПАН Блокчейн асоциация: "Последните данни са, че 300 000 българи са инвестирали парите си в криптоактиви. Трябва да направим бележка - възможно е броя да е много по-голям двоен и троен." Иван Токев, мениджър финансови пазари в компания инвестиционен брокер: "Между 6 и 8% е средното за ЕС в България е около 13% т.е. 13% от българите са имали някакъв досег с т.нар. криптовалути."

В световен мащаб се наблюдава ръст в инвестициите и едва ли България ще бъде изключение от тенденцията, обясняват експертите. Според тях инвеститорите ще се увеличат заради въведената дългоочаквана регулация в Европа, която носи повече предвидимост.

Иван Токев, мениджър финансови пазари в компания инвестиционен брокер: "Наличието на самата регулаторна рамка е много сериозна предпоставка. Поставят се изисквания към всички издатели на каквито е и да е криптоактиви. Това беше съществен проблем в досегашния криптосвят появяваха се всякакви измамници, които можеха да правят какво ли не." Димитър Делчев, учредител на ПАН Блокчейн асоциация: "Занижава се възможността един криптоактив да се окаже кух, фалшив или пирамида стига да се предлага на европейския пазар. Измамите с криптоактиви ще бъдат по-малки., освен това начина по който се представя публичната информацията е много по-подробен."

Инвестициите в криптоактиви остават с висок риск и потенциал за загуба на вложените средства.