Три титли за Божидар Саръбоюков на държавното първенство по лека атлетика

Божидар Саръбоюков завърши с 3 титли на Държавното първенство по лека атлетика в София. След като вчера извоюва държавната титла на троен скок с личен рекорд, днес той прибави още два златни медала към колекцията си – в скока на височина и в скока на дължина.

В първата дисциплина той записа личен рекорд от 2.28 метра. Божидар направи и опит за национален рекорд от 2.32 метра, но не успя да покори височината. Втори зад него е олимпийският финалист Тихомир Иванов, а трети – Кристиян Цанев.

Саръбоюков си осигури златото в скока на дължина с само един опит от 8.12 метра. След това той се оттегли от надпреварата, за да съсредоточи върху скока на височина.

Следващата цел на най-добрите ни атлети е световното първенство в Полша в края на март, което БНТ 3 ще излъчва на живо.