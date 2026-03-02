Малена Замфирова за трети път се качи на подиума в старт от Световната купа

Поредно силно представяне в сноуборда за Малена Замфирова, която за трети път в кариерата си се качи на подиума в старт от Световната купа. 16-годишната ни състезателка финишира трета в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша).

Макар и да нямаше право да избира трасе в осминафинала, Малена успя да отстрани италианката Джасмин Корати. След това стори същото и с Мелани Хохрайтер от Германия, но в полуфинала отстъпи на бронзовата медалистка от Олимпийските игри Лучия Далмасо.

При мъжете Радослав Янков остана шести в крайното подреждане, а Тервел Замфиров завърши на седма позиция.