Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?

Кой ще наследи убития аятолах Хаменей? Решението ще вземе съвет от шиитски духовници.

Няколко имена вече се спрягат за поста на върховен лидер. Сред тях е синът на Али Хаменей - Можтаба. Смятан за най-влиятелната фигура "зад кулисите", той има много тесни връзки с Революционната гвардия.

Сред претендентите е и внукът на предишния аятолах - Хасан Хомейни, който представлява по-реформисткото и умерено крило.

Директорът на иранските семинарии аятолах Алиреза Арафи беше сред доверените лица на Хаменей.

Възможен вариант е и секретарят на Върховния съвет за национална сигурност – Али Лариджани. Той е много влиятелен в иранския политически елит, но няма духовен сан, което може да се окаже пречка да наследи Али Хаменей.