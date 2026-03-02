БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кой ще наследи убития аятолах Хаменей? Решението ще вземе съвет от шиитски духовници.

Няколко имена вече се спрягат за поста на върховен лидер. Сред тях е синът на Али Хаменей - Можтаба. Смятан за най-влиятелната фигура "зад кулисите", той има много тесни връзки с Революционната гвардия.

Сред претендентите е и внукът на предишния аятолах - Хасан Хомейни, който представлява по-реформисткото и умерено крило.

Директорът на иранските семинарии аятолах Алиреза Арафи беше сред доверените лица на Хаменей.

Възможен вариант е и секретарят на Върховния съвет за национална сигурност – Али Лариджани. Той е много влиятелен в иранския политически елит, но няма духовен сан, което може да се окаже пречка да наследи Али Хаменей.

#върховен лидер #Иран #наследници

Последвайте ни

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
5
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
6
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Близък изток

Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Кипър на прицел: ЕК предлага подкрепа след нощния удар Кипър на прицел: ЕК предлага подкрепа след нощния удар
Чете се за: 01:37 мин.
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
12079
Чете се за: 03:37 мин.
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
12664
Чете се за: 05:00 мин.
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
7906
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
12726
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова проведе консултативна среща във връзка с...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ