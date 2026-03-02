Кипър на прицел: ЕК предлага подкрепа след нощния удар

Ирански дронове "Шахед" достигнаха и до територия на Европейския съюз. През нощта безпилотен летателен апарат причини ограничени щети, като засегна писта на британска военна база в Кипър.
Преди обяд още два дрона, насочени към британската база, бяха прихванати, а летището в кипърския град Пафос беше евакуирано след като сирените за въздушна тревога се задействаха.
Гръцкият министър на отбраната заяви, че изпраща две фрегати в защита на Кипър – едната със система против дронове, плюс два изтребителя F-16.
Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи подкрепа на Кипър след нощния удар. Ситуацията в Близкия изток беше основна тема на извънредно заседание на ЕК днес, посветено на сигурността.
Урсула фон дер Лайен – председател на ЕК: "Развитието на ситуацията в Близкия изток е дълбоко обезпокоително. През уикенда бях във връзка с деветима лидери от Близкия изток и няколко европейски лидери. Ситуацията остава нестабилна, но три неща са за отбелязване. Първо и най-важно – има обновена надежда за потиснатия народ на Иран и ние силно подкрепяме правото му да определи собственото си бъдеще."