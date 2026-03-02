БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова проведе консултативна среща във връзка с конфликта в Близкия изток

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта

президентът илияна йотова проведе консултативна среща връзка конфликта близкия изток
Снимка: Президентство на Република България
Президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване", Държавна агенция "Национална сигурност".

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

"Нашият диалог не е спирал. Днес направихме едно обобщение по всички направления, по които работят българските служби. Няма опасност за националната сигурност. Най-големият проблем е прибиране на българските граждани от този регион", заяви по-късно пред журналисти президентът Илияна Йотова.

"На този етап няма нужда от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Т ой ще бъде събран тогава, когато е необходимо да има политическа позиция на страната. Смятам, че скоро ще бъде създаден и координационен механизъм, които да обобщава информацията", допълни държавният глава.

