Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)

Николай Минков
румен радев регистрира изборите коалиция прогресивна българия снимки
Снимка: Президентство на Република България
Без медийно присъствие президентът Румен Радев (2017-2026 г.) се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Името на формацията, от която ще се яви на предсрочния вот, е "Прогресивна България". Той лично не присъства.

Вместо него, събраните подписи и документите в ЦИК бяха представени от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

Във формацията участват още ПП "Политическо движение Социалдемократи", представлявана от Елена Нонева, ПП "Социалдемократическа партия", представлявана от Тодор Барболов и ПП "Движение нашия народ", представлявана от Атанас Калчев.

На 19 януари Румен Радев подаде оставката си като президент на Република България, а след приемането ѝ от Конституционния съд постът на държавен глава беше поет от Илияна Йотова.

#"Прогресивна България" #предсрочни избори 2026 #Румен Радев

