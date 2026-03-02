БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРЪТ СРЕЩУ ИРАН

Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото

Снимка: БТА/Архив
Съобщава се за ирански нападения срещу енергийна инфраструктура в региона на Близкия изток. Два дрона удариха индустриалния център Рас Лафан в Катар, ключов център за втечнен природен газ. Жертви няма, но производството е спряно.

Съоръжение на Арамко, държавният петролен гигант на Саудитска Арабия, също е станало мишена на иранска атака с дронове Шахед-136. Нападението е предизвикало малък пожар, който по-късно обаче е бил "овладян". Рафинерията е била затворена като предпазна мярка.

В Кувейт също беше ударена петролна рафинерия. На този фон, вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че конфликтът в Иран може да доведе до покачване на цените на петрола до 80-100 долара за барел.

Цените на челното злато скочиха, доларът поскъпна, а акциите се понижиха, тъй като конфликтът с Иран в Близкия изток се разшири. Основният за Европа петрол сорт "Брент" за последно се повиши до 78,5 долара за барел, въпреки че за кратко беше надхвърлил 82,00 долара в един момент.

Американският суров петрол се покачи до 72,02 долара за барел. Цените на природния газ се повишиха с до 25%. Златото също отбеляза повишение и стигна 5389 долара за унция.

