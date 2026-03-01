Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби на практика е спрял. През протока се транспортират 20% от световния петрол.

"Файненшъл Таймс" посочва, че броят на плавателните съдове с дължина над 200 метра, влизащи в Персийския залив е спаднал до почти нула на 1 март. Техеран предупреди, че Ормузкият проток ще бъде затворен за корабоплаване след нападение срещу Ислямската република. Въпреки това, днес бивш командир от Корпуса на гвардейците обяви, че гражданското корабоплаване ще бъде разрешено „до второ нареждане“. Иран не възнамерява да затваря Ормузкия проток или да нарушава корабоплаването през него, обяви иранският външен министър.