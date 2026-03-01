БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби на практика е спрял

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази

През протока се транспортират 20% от световния петрол

Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби на практика е спрял
Слушай новината

Ормузкият проток е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби на практика е спрял. През протока се транспортират 20% от световния петрол.

"Файненшъл Таймс" посочва, че броят на плавателните съдове с дължина над 200 метра, влизащи в Персийския залив е спаднал до почти нула на 1 март. Техеран предупреди, че Ормузкият проток ще бъде затворен за корабоплаване след нападение срещу Ислямската република. Въпреки това, днес бивш командир от Корпуса на гвардейците обяви, че гражданското корабоплаване ще бъде разрешено „до второ нареждане“. Иран не възнамерява да затваря Ормузкия проток или да нарушава корабоплаването през него, обяви иранският външен министър.

#ударите срещу Иран #отворен #ормузки проток

Водещи новини

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ) София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Путин нарече смъртта на иранския аятолах "цинично" убийство
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ