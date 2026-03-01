9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в Карачи, Пакистан

9 протестиращи в подкрепа на иранските власти бяха застреляни в пакистанския град Карачи, след като нахлуха на територията на американското консулство. Персоналът на дипломатическата мисия откри огън по демонстрантите и ги отблъсна. Запален беше и автомобил близо до входа на консулството. Проирански протести се проведоха и в пакистанската столица Исламабад, където стотици се събраха в така наречената „червена зона“ – място за правителствени сгради и посолства.

Последваха сблъсъци с полицията, а в град Скарду беше запалена сграда на ООН. Размирици и сблъсъци между полиция и проирански протестиращи имаше и пред американското посолство в столицата на Ирак, Багдад.

В иранската столица хиляди почетоха мирно паметта на убития си лидер аятолах Али Хаменей. В страната беше обявен 40-дневен траур.

Демонстрациите против иранските власти и в подкрепа на американските и израелските удари продължават и днес в западните столици. Иранската диаспора проведе мирни шествия в Брюксел, Лондон, Вашингтон и Бостън. Събралите се иранци изразиха надежда, че ще могат да се завърнат като свободни хора в родината си при смяна на режима.



