Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?

Аятолах Али Хаменей беше убит на 86-годишна възраст, след управление с желязна ръка, базирано на враждебност срещу Съединените щати и Израел.

Последната телевизионна изява на иранския върховен лидер беше на 17 февруари. Подобно на цялото си 36-годишно управление, и тогава Аятолах Али Хаменей отправи остри думи към Вашингтон и конкретно към Доналд Тръмп.

Аятолах Али Хаменей, върховен лидер на Иран (17 февруари 2026 г.): "В едно от последните си изказвания президентът на САЩ заяви, че за 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Той се оплака за това пред собствения си народ, което е добро признание. И аз ви казвам - вие също няма да успеете".

Смятан за малко вероятен избор за върховен лидер, Хаменей се издигна до върха на властта. През юни 1981 г. оцелява след покушение срещу него в джамия в Техеран. Четири месеца по-късно е избран за президент на Ислямската република с 95% от гласовете и преизбран през 1985 г. в разгара на войната между Иран и Ирак.

След смъртта на харизматичния аятолах Хомейни, Хаменей успява бързо да заеме мястото му при спорни и останали неясни обстоятелства. Затвърждава властта си, възползвайки се от противоборства между наследника на покойния лидер и бъдещия президент Рафсанджани. Благодарение на поправки в конституцията от времето на Хомейни за върховенството на религията над политиката установява пълен контрол над страната и нейните институции.

Като върховен лидер думата на Хаменеи е закон, а правомощията му - огромни. Включително командването на въоръжените сили и правомощието да назначава много висши лидери, сред които ръководителите на съдебната система, службите за сигурност и държавното радио и телевизия. Близките му връзки с влиятелните Гвардейци на революцията дадоха резултат при потушаването на големи протести срещу режима, последният от които приключи с 3000 жертви миналата година.

Твърдолинейният върховен лидер потъпка амбициите на няколко независими президенти, стремящи се към по-отворена политика в страната и чужбина.

В продължение на четири десетилетия похарчи милиарди, за да разшири влиянието на Иран в региона по "Оста на съпротивата", в която влизаха палестинската групировка Хамас, ливанската шиитска организация "Хизбула" и йеменските хути. С една цел - да се противопостави на израелското и американското влияние в Близкия изток.

На дипломатическия фронт Хаменей отхвърли всякаква нормализация на отношенията със САЩ. Отричаше, че Иран разработва ядрени оръжия. Но след последните преговори между американски и ирански представители в четвъртък, стана ясно, че Техеран няма да се откаже от обогатяването на уран, нито от балистичната си програма. Което предизвика и кулминацията на месеци напрежение и доведе до смъртта му.

Приживе Хаменей не беше посочил наследник. Иранската коонституция предвижда временен съвет да управлява страната до избирането на нов върховен лидер. В този орган влизат президентът Масуд Пезешкиян, председателят на Върховния съд и висш духовник.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "Подготвени сме за този момент и сме обмислили различни сценарии. Планирали сме и периода след смъртта на нашия скъп имам Хаменей."

Покойният аятолах оставя Ислямската република в състояние на несигурност на фона на атаките от Израел и САЩ, както и на нарастващото недоволство в страната, особено сред по-младите поколения, според които светът се е променил.