МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток

Министерство на външните работи на Република България публикува важна информация за българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, във връзка с ескалацията на напрежението след нанесените удари от САЩ и Израел срещу Иран.

Вече е повишена степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, посочват от институцията.

От институцията съобщават, че сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно чрез Ситуационния център на МВнР на следните телефони:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

Факс: +359 2 870 71 37

E-mail: crisis@mfa.bg

Гражданите могат да подават сигнали и чрез телефоните и електронните пощи на българските дипломатически и консулски представителства в съответните държави.

От министерството напомнят, че съгласно правото на Европейски съюз, в държави, където България няма свое консулско представителство, българските граждани могат да се обръщат за консулска помощ към представителствата на други държави - членки на ЕС.

МВнР приканва всички български граждани, които се намират или възнамеряват да пътуват до региона, да се регистрират в рубриката „Пътувам за“ на официалната интернет страница на институцията, за да може при необходимост връзката с тях да бъде осъществена по-бързо и ефективно.