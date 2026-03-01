Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров публикува на страницата си във фейсбук телефоните на ситуационния център към Външно министерство.

Той посъветва всички българи, които се намират в Близкия изток, в близост са до атаките и имат нужда от помощ, да се обръщат към центъра.

Съдействие може да получат и от най-близкото дипломатическо представителство на България, както и от консулските служби на други държави членки на Европейския съюз.

Препоръчително е също така ако са в региона да се регистрират на сайта на Външно министерство в рубриката "Пътувам за". При нужда Външно министерство е готово да организира евакуация на бългирите от засегнатите райони.