Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служебният премиер Андрей Гюров публикува на страницата си във фейсбук телефоните на ситуационния център към Външно министерство.

Той посъветва всички българи, които се намират в Близкия изток, в близост са до атаките и имат нужда от помощ, да се обръщат към центъра.

Съдействие може да получат и от най-близкото дипломатическо представителство на България, както и от консулските служби на други държави членки на Европейския съюз.

Препоръчително е също така ако са в региона да се регистрират на сайта на Външно министерство в рубриката "Пътувам за". При нужда Външно министерство е готово да организира евакуация на бългирите от засегнатите райони.

