Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци

Българският патриарх Даниил също коментира кризата в Близкия изток като каза, че е ужасно, когато човек избива други човеци.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Бог да даде своя мир в душите на човеците и да погледнем колко ужасно е това, когато човек възстава срещу човек, когато човек избива други човеци."

Патрирахът отслужи литургия и молебен в катедралния храм "Св. Александър Невски" за неделя Православна - първата неделя от Велкия пост. На днешния ден се чества победата на православието над иконоБорческата ерес и триумфът на иконите. След молебена ще има литийно шествие около храма със свети икони и мощи.