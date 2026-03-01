БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Патрирахът отслужи литургия и молебен в катедралния храм "Св. Александър Невски" за неделя Православна

Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци
Снимка: БТА/Архив
Българският патриарх Даниил също коментира кризата в Близкия изток като каза, че е ужасно, когато човек избива други човеци.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Бог да даде своя мир в душите на човеците и да погледнем колко ужасно е това, когато човек възстава срещу човек, когато човек избива други човеци."

Патрирахът отслужи литургия и молебен в катедралния храм "Св. Александър Невски" за неделя Православна - първата неделя от Велкия пост. На днешния ден се чества победата на православието над иконоБорческата ерес и триумфът на иконите. След молебена ще има литийно шествие около храма със свети икони и мощи.

