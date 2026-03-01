БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Към момента няма пряка заплаха за сигурността на страната след ескалацията в Близкия изток, но кабинетът прави постоянни анализи за възможните икономически ефекти. От Министерството на земеделието и храните изготвят икономически прогнози при различни сценарии. Това съобщи ресорният министър Иван Христанов в "Денят започва с Георги Любенов".

"Имаме официална позиция. Тя е, че поне за момента това, което анализират колегите и от кабинета, и от службите, няма непосредствена заплаха за България", каза министърът.

По думите му страната разчита и на съюзническата защита.

Министърът подчерта, че в ресорното ведомство се изготвят икономически прогнози при различни сценарии, включително при евентуално затваряне на Ормузкия проток.

"Правим и прогнози икономически, какъв би бил ефект от затварянето на Ормозкия проток – краткосрочния, дългосрочния – върху цените на торовете, на основните енергоносители."

Той допълни, че зависимостта на България от енергийни доставки от региона е ограничена.

"България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток. Не очакваме и кой знае колко големи ефекти."

Министърът коментира и сигнал за нередности в обществена поръчка за десетки милиони левове.

"Има една компания, която отговаря за дейност, възложена от държавата за 45 млн. лева. Тази компания за последните няколко години е изсмукала буквално 87 млн. лева. Приготвила се и да изсмучи още към 30 млн. лева", заяви той.

По думите му в момента тече проверка от инспектората и вътрешния одит, а ще се включи и АДФИ. Изрази увереност, че случаят ще стигне до прокуратурата.

Министърът заяви, че атаките срещу него и екипа му са резултат от засегнати интереси.

