САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Повече от 100 българи са блокирани в Дубай

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Очакват възобновяване на полетите, за да се върнат в България

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Българи са блокирани на Малдивите. Те са излетели от Мале, но самолетът е върнат обратно на летището. Няма билети за полети за следващите дни, съобщават нашите сънародници там.

Повече от 100 българи в Дубай очакват възобновяване на полетите, за да се върнат в България. Сред тях е Любомира Коджабашева.

"Ние сме 100 човека. Една част от хората трябваше да излетят вчера, но не успяха, върнаха ги в хотела. Настанени сме всички в стаите. Като информация ни казаха да седим в хотела и да чакаме. Закусихме, добре сме. Нощта беше ...доста ни беше страх. Не се усеща някакъв голям хаос навън. Информация нямаме. Просто седим и чакаме да се отворят коридорите. И да може да се приберем всички живи и здрави", разказа тя в ефира на "Денят започва с Георги Любенов".

Българите нямат връзка с дилпоматически представители, Коджабашева обясни, че информация получават от агенцията, която е организирала пътуването им.

"Казаха ни да чакаме в хотелите с багаж, за да дойде автобус да ни извози до летището. Казват, че има добра организация. Просто чакаме да отворят коридорите. Седиме в хотела, чакаме и се молим", заяви тя.

#блокирани в Дубай #българи

