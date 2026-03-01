Повече от 100 българи са блокирани в Дубай

Българи са блокирани на Малдивите. Те са излетели от Мале, но самолетът е върнат обратно на летището. Няма билети за полети за следващите дни, съобщават нашите сънародници там.

Повече от 100 българи в Дубай очакват възобновяване на полетите, за да се върнат в България. Сред тях е Любомира Коджабашева.

"Ние сме 100 човека. Една част от хората трябваше да излетят вчера, но не успяха, върнаха ги в хотела. Настанени сме всички в стаите. Като информация ни казаха да седим в хотела и да чакаме. Закусихме, добре сме. Нощта беше ...доста ни беше страх. Не се усеща някакъв голям хаос навън. Информация нямаме. Просто седим и чакаме да се отворят коридорите. И да може да се приберем всички живи и здрави", разказа тя в ефира на "Денят започва с Георги Любенов".

Българите нямат връзка с дилпоматически представители, Коджабашева обясни, че информация получават от агенцията, която е организирала пътуването им.