Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"

Тази седмица в "Арена спорт" очаквайте:

Ексклузивно интервю с президента на БФС Георги Иванов за очертаващите се реформи във футболните ни школи.

За БНТ говори бронзовата ни медалистка в биатлона от Зимните олимпийски игри Лора Христова.

Специално интервю и с треньор №1 на България за 2025, селекционерът на волейболния национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

В предаването гостува и президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Силва.

