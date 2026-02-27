Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте обзорното предаване "Арена спорт" в неделя, 1 март от 12:30 ч. по БНТ 1!

Тази седмица в "Арена спорт" очаквайте:

Ексклузивно интервю с президента на БФС Георги Иванов за очертаващите се реформи във футболните ни школи.

За БНТ говори бронзовата ни медалистка в биатлона от Зимните олимпийски игри Лора Христова.

Специално интервю и с треньор №1 на България за 2025, селекционерът на волейболния национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

В предаването гостува и президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Силва.

Не пропускайте "Арена спорт" в неделя, 1 март от 12:30 ч. по БНТ 1!

