Алберт Попов: Витоша трябва да бъде достъпна за всички, никъде по света не съм виждал такъв погром

Алпийски ски
Алпиецът изтъкна важността спортът на Витоша да бъде достъпен за гражданите на София.

Алберт Попов
Българският скиор Алберт Попов се изказа в подкрепа на инициативата на Съюза на архитектите в България (САБ), Българския туристически съюз (БТС) и сдружение „Витошките ски и сноуборд училища”, целяща да се подобрят условията в Природен парк „Витоша”, включително тези за зимни спортове.

"Трябва да има лифтове. Обиколил съм света и никъде не съм виждал такъв погром. За мен в момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч. За мен това трябва да бъде достъпна планина за всички софиянци и деца, възрастни и всякакъв вид хора. Трябва да се възползваме от богатството, което ни е дала природата”, започна Алберт Попов във видео обръщението си към присъстващите на пресконференцията на тема „Витоша - време за решения” в националния пресклуб на БТА в София.

Алпиецът изтъкна важността спортът на Витоша да бъде достъпен за гражданите на София, както и за всички, които искат да се възползват от природата в планината.

„Затова искам да кажа на всички - каквото трябва да се случи, да се случва, защото на нас вече ни омръзна да чакаме и това трябва да стане все по-скоро. Искаме да знаем кога ще можем да ползваме Витоша отново. Докога ще продължаваме да лишаваме софиянци от спорт на Витоша. Благодаря ви и се надявам на промяна”, добави Попов.

Вижте репортаж във видеото!

#Алберт Попов

