Алберт Попов: Витоша трябва да бъде достъпна за всички, никъде по света не съм виждал такъв погром

Българският скиор Алберт Попов се изказа в подкрепа на инициативата на Съюза на архитектите в България (САБ), Българския туристически съюз (БТС) и сдружение „Витошките ски и сноуборд училища”, целяща да се подобрят условията в Природен парк „Витоша”, включително тези за зимни спортове.

"Трябва да има лифтове. Обиколил съм света и никъде не съм виждал такъв погром. За мен в момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч. За мен това трябва да бъде достъпна планина за всички софиянци и деца, възрастни и всякакъв вид хора. Трябва да се възползваме от богатството, което ни е дала природата”, започна Алберт Попов във видео обръщението си към присъстващите на пресконференцията на тема „Витоша - време за решения” в националния пресклуб на БТА в София.

Алпиецът изтъкна важността спортът на Витоша да бъде достъпен за гражданите на София, както и за всички, които искат да се възползват от природата в планината.

„Затова искам да кажа на всички - каквото трябва да се случи, да се случва, защото на нас вече ни омръзна да чакаме и това трябва да стане все по-скоро. Искаме да знаем кога ще можем да ползваме Витоша отново. Докога ще продължаваме да лишаваме софиянци от спорт на Витоша. Благодаря ви и се надявам на промяна”, добави Попов.

