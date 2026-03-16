Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Министър Нейнски: Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Това съобщи в Брюксел служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Външните и енергийните министри на страните - членки обсъждаха днес войните в Близкия изток и Украйна и високите цени на горивата.

Европейските външни и енергийни министри са категорични, че проблем с доставките на горива за Европа няма. Разбира се, европейските домакинства и европейският бизнес имат сериозен проблем с високите цени на горивата. Затова ще се търсят краткосрочни и целенасочени мерки.

Какви ще бъдат те обаче все още няма решение. Ясно е, че Европа няма да отслаби санкциите срещу руския петрол и газ, както направиха САЩ.

За България също няма проблем с доставките на енергия.

Надежда Ненски, служебен външен министър: „Единна Европа по отношение на високите цени на горивата търси общи решения, защото България няма проблем с доставките, поне на този етап. Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкия проток – те минават през Черно море. Така че по отношение на доставките, включително и по отношение на резервите, нямаме проблем. Проблемът е с цените и всъщност тук трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична, защото ЕС е абсолютно наясно, че всеки долар, всяко евро в случая – отива за военната машина на Русия."

Европейските външни министри бяха категорични, че войната в Иран не е война на Европа и затова няма нагласи европейски държави да се включват в осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток, както настоява американският президент Доналд Тръмп.

Европа има морска мисия в Червено море, но няма и нагласи от страна на външните министри мандатът на тази мисия да бъде променен и тя да бъде пренасочена към Ормузкия проток.

Кая Калас - върховен представител по сигурността и външните работи: “Възстановяването на доставките на торове, храна и горива през Ормузкия проток е спешен приоритет. Днес обсъдихме варианти за по-добра защита на корабоплаването в региона. ЕС има морска мисия в Червено море - "Аспидес". Имаше заявка за подписване на тази мисия, но за момента няма интерес към промяна на мандата на тази операция”

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Местни избори във Франция - успех за крайната десница и крайната левица
Шествия в Унгария: Митинги на управляващите и опозицията в Будапеща
Няма ясен победител от първия тур на местните избори във Франция
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
