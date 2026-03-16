Министър Нейнски: Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Това съобщи в Брюксел служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Външните и енергийните министри на страните - членки обсъждаха днес войните в Близкия изток и Украйна и високите цени на горивата.
Европейските външни и енергийни министри са категорични, че проблем с доставките на горива за Европа няма. Разбира се, европейските домакинства и европейският бизнес имат сериозен проблем с високите цени на горивата. Затова ще се търсят краткосрочни и целенасочени мерки.
Какви ще бъдат те обаче все още няма решение. Ясно е, че Европа няма да отслаби санкциите срещу руския петрол и газ, както направиха САЩ.
За България също няма проблем с доставките на енергия.
Надежда Ненски, служебен външен министър: „Единна Европа по отношение на високите цени на горивата търси общи решения, защото България няма проблем с доставките, поне на този етап. Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкия проток – те минават през Черно море. Така че по отношение на доставките, включително и по отношение на резервите, нямаме проблем. Проблемът е с цените и всъщност тук трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична, защото ЕС е абсолютно наясно, че всеки долар, всяко евро в случая – отива за военната машина на Русия."
Европейските външни министри бяха категорични, че войната в Иран не е война на Европа и затова няма нагласи европейски държави да се включват в осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток, както настоява американският президент Доналд Тръмп.
Европа има морска мисия в Червено море, но няма и нагласи от страна на външните министри мандатът на тази мисия да бъде променен и тя да бъде пренасочена към Ормузкия проток.
Кая Калас - върховен представител по сигурността и външните работи: “Възстановяването на доставките на торове, храна и горива през Ормузкия проток е спешен приоритет. Днес обсъдихме варианти за по-добра защита на корабоплаването в региона. ЕС има морска мисия в Червено море - "Аспидес". Имаше заявка за подписване на тази мисия, но за момента няма интерес към промяна на мандата на тази операция”