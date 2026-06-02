Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София

Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост

На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на Северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. БНТ припомня, че Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост.

С присъда от 27 май 2026 г. Софийски градски съд призна подсъдимия за виновен за това, че на 1 декември 2025 г., около 4.20 ч. в София, при управление на моторно превозно средство по Северна скоростна тангента с посока на движение от Софийски околовръстен път към бул. "Ботевградско шосе" и в района на разклона на бул. "Рожен", нарушил правилата за движение по пътищата.

Мирослав Василев не се съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и с пусната светлинна сигнализация, не намалил скоростта и не спрял. В резултат на горното реализирал пътнотранспортно произшествие, като блъснал полицейския автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейски служител.

Софийският градски съд наложи на подсъдимия наказание "лишаване от свобода" за срок от четири години, което да изтърпи при първоначален "общ режим", както и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от шест години.

Първоинстационната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.

Досъдебното производство е образувано на 1 декември 2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор "Разследване на транспортни престъпления" към отдел "Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

На 12 декември 2025 г. Софийски апелативен съд определи спрямо Мирослав Василев мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 20 000 лв., но след протест на гаранцията е намалена на 5000 лв.

