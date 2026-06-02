Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета

България отбелязва Деня на Христо Ботев и загиналите за Освобождението на Родината. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. Въпреки лошото време, много хора се събраха на историческия връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почит към националния ни герой.

Отбелязваме 150 години от делото на поета и революционер Христо Ботев, който пада убит от куршум докато се бори за свободата на Отечеството. За да сведат глава пред саможертвата на воините за свободата и независимостта на България и тази година много хора се качиха на историческия връх Околчица, намиращ се близо до лобното място на българския революционер.

Сдружение "Единение" направи жива картина и пресъздаде събитията от преди 150 години. Близо 2000 души, тръгнали по стъпките на Христо Ботев и неговата чета, днес пристигнаха на връх Околчица.

Лилия Тодорова, ръководител на групата от 108-о СУ "Никола Беловеждов", София: "Лишението от технологиите, от удобствата и комфорта за кратко време би било полезно за тях, за да могат да усетят това, за което Ботев и останалите са се борили."- Ботев ние славим, по неговите стъпки сме… Мадлен Костова, 7-и клас: "Ботев е символ на свободата."

Участник във възстановката заяви:

"Облечени в глезените си костюми, в много напудрените си и красиви фрази и изказвания отгоре надолу и отдолу нагоре сме изгубили себе си като българи и този дух, който е бил в отците ни, предците ни, готови да положат и сърце и кръв в тази земя, от която сме излезли, до последно, за да я има България, децата ни, земята ни. Поразглезили сме се доста."

Силният дъжд не отказа хората, решили да сведат глава пред подвига и саможертвата на Христо Ботев.

С двуминутен вой на сирени в цялата страна беше отдадена почит към героите.