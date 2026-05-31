Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)

България завърши европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна, като отборен шампион при жените.

Стилияна Николова завоюва сребърен медал в индивидуалния многобой. Възпитаничката на Валентина Иванова събра общ сбор от 118.750 точки и се окичи със сребърното отличие след силно и стабилно представяне във всички четири композиции. Николова спечели медал в многобоя на трето поредно европейско първенство. Българката триумфира със златото в Будапеща през 2024 година, взе сребро в Талин през 2025-а, а сега повтори това постижение и пред родна публика във Варна.

В първия ден от уикенда България спечели отборната титла при жените. Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки.

Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала. След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, Стили защити европейската си титла на бухалки и прибави още два сребърни медала в колекцията - на топка и лента.

Ева Брезалиева, не успя да запише призово класиране в морската столица, а ансамбълът остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика. Той стигна до осмото място на финала на композицията с пет топки, но не се класира на финала на три обръча и два чифта бухалки. В многобоя остана на шеста позиция.