Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се гарантират правата на иранците

Иран няма да приеме никакво споразумение със Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф заяви, че няма никакво доверие на думите и обещанията на Вашингтон.

По-рано президентът Доналд Тръмп за пореден път посочи, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение и предупреди, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.

В интервю по "Фокс Нюз" пред снаха си Лара Тръмп, която е съпруга на сина му Ерик, Тръмп разкритикува лошото отразяване на конфликта от страна на американските медии.