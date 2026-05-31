Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се гарантират правата на иранците
Тръмп посочи, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение, но при провал подновяването на военните действия остава на масата
Иран няма да приеме никакво споразумение със Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф заяви, че няма никакво доверие на думите и обещанията на Вашингтон.
По-рано президентът Доналд Тръмп за пореден път посочи, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение и предупреди, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
В интервю по "Фокс Нюз" пред снаха си Лара Тръмп, която е съпруга на сина му Ерик, Тръмп разкритикува лошото отразяване на конфликта от страна на американските медии.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран е в много лоша позиция. Нямат армия. Всичко, с което разполагат са празни приказки и фалшиви новини - те са най-голямото им предимство. Ще развеят бялото знаме на капитулацията. "Ню Йорк Таймс" ще напише, че Иран се е сражавал храбро и победил Съединените щати. Отразяването е много лошо. Имаш голяма победа, те казват, че губиш. За да бъдем наистина велики, се нуждаем от справедливи медии, а ние нямаме."