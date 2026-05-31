Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци

Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,37 на сто до 2,581 пункта спрямо 2,671 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите, съответно с 11,89 на сто до 0,64 евро за килограм и с 10,97 на сто и се продават по 0,87 евро за килограм. Най-значително е поевтиняването при доматите - с 19,08 на сто до 1,90 евро за килограм. Надолу са също цените на чушките, като червените са с 14,13 на сто по-евтини и се търгуват по 3,10 евро за килограм, а зелените - с 10,11 на сто нагоре до 2,40 евро за килограм. По-ниски са цените на зелето - с 12,28 на сто до 0,70 евро за килограм, зелената салата - с 12,18 на сто до 0,75 евро за килограм, краставиците - с 11,35 на сто до 1,50 евро за килограм, зрелия лук кромид - с 8,42 на сто до 0,50 евро за килограм, и тиквичките - с 6,49 на сто до 1,44 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава значително поевтиняване при ягодите, които отстъпват с 16,87 на сто до 2,68 евро за килограм. По-евтини са също бананите - с 1,92 на сто до 1,53 евро за килограм. Ръст на цените има при ябълките - с 1,23 на сто до 1,32 евро за килограм, и лимоните - с 0,66 на сто до 2,44 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,62 на сто до 6,20 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ отстъпва с 0,23 на сто до 9,64 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо от миналата седмица с 4,23 на сто и се продава по 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 6,3 на сто до 1,10 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 0,44 евро за брой, което е ръст с 1,38 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,03 на сто до 3,74 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 6,54 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,24 на сто надолу до 1,65 евро за килограм, а на брашното тип 500 - с 9,09 на сто до 0,66 евро за килограм. По-евтино е също олиото, което отстъпва с 6,32 на сто и се търгува по 1,66 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул - с 1,96 на сто до 2,08 евро за килограм, лещата – с 0,78 на сто до 2,07 евро за килограм, и захарта - с 0,45 на сто до 0,90 евро за килограм.

