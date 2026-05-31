БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на шампионата на Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Втори медал за националната състезателка, след среброто на топка.

Стилияна Николова
Снимка: БТА
Слушай новината

Стилияна Николова спечели титлата във финала на бухалки на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя и на финала на топка. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финала на лента.

Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.

Последният финал на лента при жените започва след броени минути, след което предстоят двата финала при ансамблите.

До момента България има седем медала от шампионата - четири златни и три сребърни.

Очаквайте подробности!

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и ТУК.

Свързани статии:

Гледайте финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
Гледайте финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
Не пропускайте предаванията този уикенд.
Чете се за: 00:32 мин.
#Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Други спортове

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
Илиана Раева: Ако играем без грешка, няма кой да ни победи Илиана Раева: Ако играем без грешка, няма кой да ни победи
Чете се за: 02:40 мин.
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата" Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:50 мин.
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със сребро на лента Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със сребро на лента
Чете се за: 01:37 мин.
Шампиони от Левски и ЦСКА застанаха рамо до рамо за децата на София Шампиони от Левски и ЦСКА застанаха рамо до рамо за децата на София
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ