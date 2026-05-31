Илиана Раева: Доволна съм от представянето, но има и притеснителни неща

Чете се за: 03:57 мин.
Всички специалисти са на мнение, че при девойките расте една изключителна смяна в българската художествена гимнастика, сподели президентът на БФХГ относно европейското първенство във Варна.

Илияна Раева е със смесени чувства от моментното представяне на България на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Президентът на родната централа похвали девойките за двата златни медала и сребърното отличие, както и Стилияна Николова в многобоя.

Пред БНТ Раева уточни, че трябва да се направи анализ за демонстрираното от ансамбъла, за да може той да се подобри.

Аз съм много доволна от представянето, но има и неща, които са притеснителни. Искам да поздравя девойките, които спечелиха два златни и един сребърен медал. Най-вече заради това, че всички специалисти са на мнение, че това е една изключителна смяна, която расте в българската художествена гимнастика с много талантливи три момичета. Поздравявам тях и техните треньорите“, започна тя.

„Многобоят за индивидуалното тръгна много силно, прекрасни Стилияна Николова и Ева Берзалиева, които поведоха отборната надпревара при жените. Вчера Стилияна направи един много силен многобой, класира се на второ място след Дария Варфоломеев. Станахме свидетели на една невероятна битка за златния медал. Стиляна водеше до третия уред, но Варфоломеев измъкна титлата, но направи много силно състезание. За съжаление, Ева допусна много нетипични за нея грешки, защото е много спокоен състезател, когато е на състезание. Умее да се концентрира“, добави председателят на БФХГ.

Тя коментира и представянето на българския ансамбъл на шампионата в Морската ни столица.

„За съжаление, за пореден път допуснаха много сериозни грешки – уреди извън терена. Класираха се на шесто място, влизаме на финалите на топки с големи надежди. Разговарях вчера с Весела Димитрова, трябва да се направи един много сериозен анализ до момента в последните две години, за да се намери причината. Те тренират много добре, съчетанията са ни изключително конкурентноспособни. Виждате, че всеки път, когато си изиграем съчетанието, то е с най-висока оценка. Проблемът е, че когато трябва да ги изиграем за многобой, ние допускаме много сериозни грешки. След този анализ трябва да се вземат много сериозни мерки какво трябва да се промени и подобри в подготовката на ансамбъла. Момичетата бяха в отлична форма и направиха една блестяща подиум тренировка. Аз смятам, че проблемът е психологически при момичетата. Малко е по-специално, тъй като са пет и е фатално, ако една закъса“, уточни Раева.

Президентът на родната централа сподели и очакванията си от новия спортен министър в лицето на Енчо Керязов.

Той е още в началото на своето встъпване в длъжност, няма някакви направени неща, за да говоря в момента. Аз го познавам като личност, защото е много важно да имаме личности в политиката. Познавам го като един много спортен човек, запознат с това как се прави спорт и като един прекрасен мениджър. Имам изключителни надежди и вярвам, че той ще бъде един много добър министър“, отсече Раева.

Повече от интервюто с Илиана Раева гледайте във видеото!

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) # Илиана Раева

