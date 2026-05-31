Христо Янев: Целта ми е да обединя цялата червена общност

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде откровено интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ, в което говори за спечелената Купа на България, новия си договор с клуба, отношенията с феновете и бъдещите цели пред "червените“.

Специалистът призна, че въпреки триумфа във финала срещу Локомотив Пловдив все още не е успял напълно да се наслади на успеха.

"Да си отдъхна – не. По-скоро чувствам облекчение от всичко, което направихме. Радвам се, че успяхме да зарадваме толкова много хора и да върнем ЦСКА в Европа. Това беше основната ни цел и успяхме да я постигнем“, заяви Янев.

По повод новия си договор за следващите две години наставникът подчерта, че приема решението на ръководството като знак за доверие, но и като сериозна отговорност.

"Приемам новия договор като доверие и като огромна отговорност. Всички в клуба искаме едно – ЦСКА да бъде на върха. Собствениците осигуряват отлични условия и това означава, че отборът трябва да се бори за първото място и за участие на най-високо европейско ниво“, коментира той.

Янев отдели специално внимание на реакциите след загубите от Левски и решенията, които е взел в дербитата. Той призна, че разбира разочарованието на част от привържениците и отправи послание към тях.

„Всяка една загуба в моята кариера ми е носила болка. Разбирам разочарованието в червената общност и ако по някакъв начин съм засегнал някого с решенията си, поднасям своите искрени извинения. Но хората трябва да знаят, че няма мач, в който да изляза на терена и да не искам да победя. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам колко специален е този мач за всички нас. Разполагахме със сгъстен цикъл от мачове, с наказани и контузени футболисти. Подхождах рационално към ситуацията и се стремях да извадя най-доброто за отбора. Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА.“, каза наставникът.

Треньорът подчерта, че основната му мисия е да обедини привържениците около клуба.

„Моята цел е да обединя цялата червена общност. Всички трябва да гледаме в една посока. Влагам цялата си енергия, сърце и знания, за да бъде ЦСКА успешен. Апелирам всеки да загърби личното си его, защото няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде отново на върха.“

Янев потвърди, че в клуба вече активно се работи по лятната селекция.

В края на разговора той говори и за бъдещото завръщане на отбора на новия стадион „Българска армия“, което според него може да даде нова енергия на клуба.

"Всички искаме да се върнем у дома. Бях на последния мач на стария стадион и плаках заедно с останалите. Надявам се новата армия да ни даде допълнителна искра. Но истината е, че всеки един от нас трябва да бъде тази искра. Ако всички даваме най-доброто от себе си, ЦСКА ще стане много силен отбор.“, завърши треньорът на "червените"

