Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири

Само седмица след последния си мач като футболист на Левски Георги Костадинов вече гледа към следващото предизвикателство в кариерата си. В интервю за "Арена спорт“ новият спортен директор на шампионите призна, че изпитва удовлетворение от свършената работа на терена.

"Като цяло в мен остана чувството за изпълнен дълг към цялата синя общност. Когато закачих бутонките на пирона, почувствах облекчение, че съм изпълнил своята задача“, сподели бившият капитан на Левски.

Костадинов подчерта, че лидерството е било сред най-важните му качества по време на кариерата.

"Лидер не се става, лидер се ражда. Никога не съм бягал от отговорност и вярвам, че оставих добър пример в съблекалнята на Левски“, заяви той.

Според него преходът към ръководна позиция не е толкова рязък, колкото изглежда.

"През последната година бях връзката между треньора и футболистите. Сега ще бъда връзка между спортно-техническия щаб и ръководството. Осъзнавам, че имам още много да уча, но съм готов за това предизвикателство“, каза Костадинов.

Новият спортен директор е категоричен, че Левски трябва да продължи да надгражда както в игрово отношение, така и на европейската сцена.

"Изградихме стил на игра, който прилича на Левски. Искаме да го развиваме и да привличаме футболисти, които да вдигнат нивото на отбора. Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири и съм убеден, че ни предстоят още големи европейски вечери“, допълни той.

