БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Български футбол
Запази

Новият спортен директор на "сините“ говори пред "Арена спорт“ за края на кариерата си, новата роля на "Герена“ и амбициите на клуба

георги костадинов левски неизменна част европейските турнири
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Само седмица след последния си мач като футболист на Левски Георги Костадинов вече гледа към следващото предизвикателство в кариерата си. В интервю за "Арена спорт“ новият спортен директор на шампионите призна, че изпитва удовлетворение от свършената работа на терена.

"Като цяло в мен остана чувството за изпълнен дълг към цялата синя общност. Когато закачих бутонките на пирона, почувствах облекчение, че съм изпълнил своята задача“, сподели бившият капитан на Левски.

Костадинов подчерта, че лидерството е било сред най-важните му качества по време на кариерата.

"Лидер не се става, лидер се ражда. Никога не съм бягал от отговорност и вярвам, че оставих добър пример в съблекалнята на Левски“, заяви той.

Според него преходът към ръководна позиция не е толкова рязък, колкото изглежда.

"През последната година бях връзката между треньора и футболистите. Сега ще бъда връзка между спортно-техническия щаб и ръководството. Осъзнавам, че имам още много да уча, но съм готов за това предизвикателство“, каза Костадинов.

Новият спортен директор е категоричен, че Левски трябва да продължи да надгражда както в игрово отношение, така и на европейската сцена.

"Изградихме стил на игра, който прилича на Левски. Искаме да го развиваме и да привличаме футболисти, които да вдигнат нивото на отбора. Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири и съм убеден, че ни предстоят още големи европейски вечери“, допълни той.

Цялото интервю с Георги Костадинов можете да видите във видеото!

#"Арена спорт" #Георги Костадинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Спортни предавания

Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите
Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите
Христо Янев: Целта ми е да обединя цялата червена общност Христо Янев: Целта ми е да обединя цялата червена общност
Чете се за: 04:00 мин.
Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“ Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“
Чете се за: 01:07 мин.
Георги Мърков в предаването "Аз съм" Георги Мърков в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 30.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.05.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.05.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ