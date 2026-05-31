Следобедни валежи и днес, и в близките дни

У нас
В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Купесто-дъждовна облачност ще се развива в източната половина от страната, в планините и планинските райони и на места ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Очакват се градушки. Ще духа умерен северозападен, по Черноморието - западен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°, на морския бряг - между 23° и 26°.

През нощта над Източна България все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Вятърът ще отслабне, в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в Североизточна България и по поречието на Дунав ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност.

В понеделник, първият ден от месец юни, преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, както и в часовете до полунощ, отново ще има валежи и гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, с променлива посока. Максималните температури ще бъдат от 24° в Североизточна България до 32° в крайните югозападни райони, в София - около 27°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е от 18° до 20°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините около и след обяд на много места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

И през следващите дни времето ще остане променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Максималните температури през периода ще бъдат от 22°-23° до 30°-31°.



