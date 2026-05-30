До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце

Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали и прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина – силен западен вятър.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там също ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 23° до 25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд над планините ще преобладава слънчево време, след пладне главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали. Ще духа умерен, по високите части – силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 8°.

В неделя ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. След слабо повишение в понеделник, максималните температури ще се понижат с 2° - 3°.