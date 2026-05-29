Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда

Ще изпратим месец май и ще посрещнем месец юни с променливо време – ще има и много слънчеви часове, но и райони със следобедни валежи и гръмотевични бури. Най-малко превалявания и гръмотевици се очаква да има в съботния ден, само в планинските и източните райони от страната. Ще бъде обаче ветровито, особено в Северна България, където ще духа силен западен вятър. Максималните ще бъдат от 23° в североизточните райони до 30° в югозападните, в София – около 24°, на морския бряг – от 23° до 25°.

Ветровито ще бъде и по Черноморието, със следобедни превалявания по северното крайбрежие. След временно затопляне температурата на морската вода слабо се понижи и е от 16° до 19°.

И в планините ще се задържи много ветровито, с умерен, по високите части – силен северозападен вятър. След слънчевото начало, по-късно през деня ще има райони с валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в масивите от Югозападна България.

Валежи от дъжд ще има утре в страните от Централна и Източна Европа, на Апенините, както и в южните части от Балканите. Необичайно горещо за края на месец май ще бъде за пореден ден в Испания и Франция, където в много райони остава в сила предупреждение за опасно високи температури. В Италия, както и в южната ни съседка Гърция код жълто е обявен за мощна гръмотевична дейност.

В Хърватия предупреждението е за опасно силни пориви на вятъра.

У нас в неделя ще бъде по-малко ветровито, със слаб до умерен северозападен вятър, но на повече места в страната, в сравнение с утре, ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност. В началото на новата седмица освен проливни валежи и гръмотевични бури, отново се повишава вероятността за локални градушки.

Освен с променливо време, ще изпратим месец май и ще посрещнем юни с температури, близки и малко по-ниски от обичайните за това време от годината.