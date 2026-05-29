Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Много слънчеви часове и следобедни валежи през уикенда

Снимка: Татяна Добролюбова
Ще изпратим месец май и ще посрещнем месец юни с променливо време – ще има и много слънчеви часове, но и райони със следобедни валежи и гръмотевични бури. Най-малко превалявания и гръмотевици се очаква да има в съботния ден, само в планинските и източните райони от страната. Ще бъде обаче ветровито, особено в Северна България, където ще духа силен западен вятър. Максималните ще бъдат от 23° в североизточните райони до 30° в югозападните, в София – около 24°, на морския бряг – от 23° до 25°.

Ветровито ще бъде и по Черноморието, със следобедни превалявания по северното крайбрежие. След временно затопляне температурата на морската вода слабо се понижи и е от 16° до 19°.

И в планините ще се задържи много ветровито, с умерен, по високите части – силен северозападен вятър. След слънчевото начало, по-късно през деня ще има райони с валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в масивите от Югозападна България.

Валежи от дъжд ще има утре в страните от Централна и Източна Европа, на Апенините, както и в южните части от Балканите. Необичайно горещо за края на месец май ще бъде за пореден ден в Испания и Франция, където в много райони остава в сила предупреждение за опасно високи температури. В Италия, както и в южната ни съседка Гърция код жълто е обявен за мощна гръмотевична дейност.

В Хърватия предупреждението е за опасно силни пориви на вятъра.

У нас в неделя ще бъде по-малко ветровито, със слаб до умерен северозападен вятър, но на повече места в страната, в сравнение с утре, ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност. В началото на новата седмица освен проливни валежи и гръмотевични бури, отново се повишава вероятността за локални градушки.

Освен с променливо време, ще изпратим месец май и ще посрещнем юни с температури, близки и малко по-ниски от обичайните за това време от годината.

#следобедни валежи #слънчеви часове #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България
След трагедията в Благоевград: Осъзнават ли младите рисковете от наркотиците?
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
По-често слънчево, но и все повече райони със следобедни валежи
