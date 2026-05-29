Депутатските заплати ще бъдат замразени

Автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки три месеца остана в новия правилник за работа на Народното събрание. От "Прогресивна България", заявиха че текстовете ще бъдат преразгледани. А възнагражденията на народните представители ще бъдат замразени.

В момента основната депутатска заплата е 4236 евро.