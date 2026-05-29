Депутатските заплати ще бъдат замразени

Автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки три месеца остана в новия правилник за работа на Народното събрание. От "Прогресивна България", заявиха че текстовете ще бъдат преразгледани. А възнагражденията на народните представители ще бъдат замразени.
В момента основната депутатска заплата е 4236 евро.
Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Причината да не сме въвели това замразяване е фактът, че методолгията, която предложиха от Министерството на финансите, дойде при нас, след като изтече крайният срок за правене на предложения в правилника. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото, така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителство за премахване на автоматизмите и солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители да се замразят.“