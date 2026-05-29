Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац

Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната.



В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети.

Свидетели разказват, че в малките часове на нощта се е задействала и системата за известяване на населението чрез съобщение на телефона.

Галац е разположен в югоизточната част на Румъния и е в непосредствена близост до границата с Украйна. Малко преди това дрон, но без експозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил.