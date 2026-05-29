ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали дрога с тротинетки край училища

Специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Дружба“ доведе до задържането на седем души, срещу които вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. Това съобщиха на брифинг заместник градски прокурор и говорител на СГП Десислава Петрова, старши комисар Дарин Костов, заместник-директор на ГДБОП, комисар Ангел Папалезов - началник отдел „Kриминална полиция”, ГДНП.

По данни на разследващите дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижват бързо и да разпространяват наркотични вещества, включително в райони около училища.

По време на брифинга представители на полицията и прокуратурата съобщиха, че годишно в страната се провеждат между 13 000 и 15 000 операции по линия на противодействието на наркотрафика и наркоразпространението.

Те поставиха акценти и върху засиления контрол около училищата и активните действия срещу уличното разпространение на наркотици в София и страната.